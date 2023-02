Missione mercato al Bentegodi per l'Inter. Quest'oggi, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, uno scout del club nerazzurro assisterà al match tra Hellas Verona e Salernitana in primo luogo per monitorare la crescita di Lorenzo Pirola, difensore in prestito ai granata di Davide Nicola. Ma soprattutto, verrà osservato con attenzione Josh Doig, già monitorato oltretutto un paio di settimane fa. L'Inter è sempre attenta sul mercato degli esterni e lo scozzese sin qui in gialloblu ha offerto prestazioni molto convincenti. In estate, specie qualora dovesse arrivare un'offerta per Robin Gosens, in estate sulle fasce qualcosa verrà fatto e quello di Doig è uno dei tanti nomi nei radar del club di Viale della Liberazione.