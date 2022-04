Quattro gol in 6 partite da titolare. Ma soprattutto una crescita costante ed evidente. Martin Satriano è risultato (ancora una volta) determinante per il suo Brest, con la squadra bretone che ha sconfitto in trasferta il Montpellier per 2-1 anche grazie a una (bella) marcatura della giovane punta. Se da una parte è vero che sia ancora troppo presto per delineare con certezza il futuro del calciatore (a fine stagione l’entourage e la società nerazzurra tireranno le somme definitive), dall’altra però è possibile fare un primo punto tra la soddisfazione di tutte le parti in causa e le varie idee in divenire.

In primis discorso sulle società: sia l’Inter sia i transalpini sono ben felici di aver intavolato (e concluso) lo scorso gennaio l’operazione per il prestito del giocatore. Dal canto suo Satri-gol, praticamente fin da subito titolare agli ordini di Michel Der Zakarian, ha ribadito in Ligue 1 quanto di buono già mostrato con la Primavera nerazzurra e con la prima squadra di Simone Inzaghi quando chiamato in causa, soprattutto nel pre-campionato. E questo sarà un punto determinante per stabilire dove Satriano possa essere nella prossima stagione: giocare è la parola d’ordine per il ragazzo, unita alla voglia di maturare e all’intenzione di continuare a far vedere con costanza le proprie doti.