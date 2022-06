Un mercoledì da leoni per l'Inter, impegnata su più tavoli in sede di calciomercato. Tra i vari appuntamenti in agenda la dirigenza nerazzurra ha anche quello già ampiamente previsto con il Monza, che questo pomeriggio è a Milano e stasera dovrebbe incontrare i nerazzurri per discutere del futuro di due giocatori in particolare: Lorenzo Pirola e Andrea Pinamonti. Per entrambi Adriano Galliani è disposto a fare offerte significative, anche se soprattutto per l'attaccante c'è una certa concorrenza.