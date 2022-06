Mentre gli agenti di Kristjan Asllani sono stati nella sede di Viale della Liberazione per definire gli ultimi dettagli del trasferimento del giovane centrocampista all'Inter, l'altra parte dell'intesa con l'Empoli, il prestito di Martin Satriano, non è ancora certificato. Questo perché la punta uruguaiana non ha ancora detto un sì definitivo ma ha chiesto tempo per pensarci. Nessuno stop, solo una riflessione che non rischia di mettere in discussione l'accordo tra i club. Anche perché parallelamente entrambi stanno ragionando su un altro trasferimento in prestito, quello di Sebastiano Esposito di rientro dal Basilea. L'attaccante di Castellammare di Stabia era stato offerto dall'Inter proprio ai toscani prima che l'intesa virasse su Satriano. Ecco perché potrebbe essere considerato un piano B, ma anche un piano A: non si esclude infatti che i nerazzurri prestino entrambi i ragazzi al club di Corsi. Intanto, i discorsi proseguono.