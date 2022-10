Con la Supercoppa Italiana fissata per il 18 gennaio (la partita si disputerà a Riyad) anche il calendario della Coppa Italia subirà delle variazioni. O meglio, dovrà necessariamente tenere conto della data della gara in Arabia Saudita. Inter e Milan saranno teste di serie, entrambe affronteranno quindi in casa il proprio avversario (Bari o Parma i nerazzurri, Cittadella o Torino i rossoneri). La prima gara a San Siro era prevista quindi per l’11 gennaio, la seconda una settimana dopo, il 18. Evidente quindi che non si possano seguire i dettami originali. E dunque la partita di Coppa Italia prevista nella seconda metà del mese verrà anticipata al 10 o al 12 dello stesso mese: l’importante è che ci siano almeno 24 ore di distanza tra gli impegni, sullo stesso manto erboso, di Inter e Milan.