Sette minuti contro il Monza alla prima giornata di campionato, un minuto nella trasferta vittoriosa dell'Inter a Torino contro i granata. Se Yann Bisseck sperava di essere maggiormente coinvolto nelle rotazioni di Simone Inzaghi, probabilmente oggi sarà deluso. Come dichiarato recentemente dal centrale tedesco è comunque una situazione prevedibile, perché è consapevole della necessità di imparare e del progetto che la società nerazzurra ha in mente per lui. Un progetto che però potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

In Viale della Liberazione infatti stanno facendo alcune riflessioni sulla situazione del classe 2000 originario del Camerun. In tutta onestà, ha davvero giocato pochissimo per considerarlo una risorsa nell'Inter attuale. Anche perché, pur essendo lui ufficialmente il vice Alessandro Bastoni, ad oggi il tecnico piacentino gli ha sempre preferito Francesco Acerbi come braccetto sinistro e sa di poter contare anche su Carlos Augusto o Federico Dimarco nel ruolo. Quanto basta per ipotizzare un prestito semestrale per Bisseck a gennaio.

Naturalmente l'obiettivo sarebbe mandarlo dove avrebbe garanzie di giocare, altrimenti meglio tenerlo in rosa. L'ideale sarebbe inoltre una soluzione in Serie A e già un paio di sondaggi sono stati fatti. Il Frosinone, che cerca un difensore centrale e il Torino, che proprio contro i nerazzurri ha perso Perr Schuurs per il resto della stagione, hanno già bussato alla porta dell'Inter per mettersi in una posizione di vantaggio in caso di prestito del tedesco.

