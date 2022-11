Con Robin Gosens a rischio cessione già a gennaio, in casa nerazzurra si valutano possibili alternative per la fascia sinistra che possano prendere il posto del tedesco. Tra i tanti nomi realmente considerati o semplicemente accostati dalle voci di mercato, da oltre un anno figura anche quello di Fabiano Parisi, classe 2000 che sta facendo bene a Empoli anche nella sua seconda stagione da titolare. L'esterno mancino nativo di Serino piace ai nerazzurri ma in questo momento non è in cima alla lista dei preferiti.