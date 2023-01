In attesa di risolvere 'i grandi' problemi di mercato, l'Inter si porta avanti con i giovani. La svolta potrebbe arrivare già oggi con la definizione di un paio di trasferimenti: raggiunto l'accordo con il Bari per Sebastiano Esposito, il club pugliese ha fatto posto all'ex Anderlecht rinunciando ad un altro interista, ovvero Eddie Salcedo che dovrebbe andrà al Sudtirol in prestito secco. Per la permanenza dell'attaccante classe 2002 in casa di DeLa jr i nerazzurri sosterranno metà dello stipendio. Definito anche l'accordo per Marconi all'Avellino con cui sottoscriverà un contratto fino al 2025.