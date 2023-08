Mentre Inter e Bayern Monaco sono al lavoro per ridurre le distanze tra offerta e richiesta, i nerazzurri si sono già mossi con Benjamin Pavard ottenendo in risposta un'apertura al trasferimento. La proposta arrivata al difensore da Viale della Liberazione è un quadriennale a 4 milioni a stagione più bonus che lo porterebbero oltre i 5 milioni complessivi. Offerta apprezzata dal Nazionale transalpino, anche se non c'è ancora accordo definitivo sulle cifre visto che Pavard ha in mano l'offerta di un ricco triennale dal Manchester United e il suo entourage non chiude definitivamente la porta a un trasferimento in Premier League.

La sensazione è che se Inter e Bayern trovassero un'intesa in tempi brevi, il francese accetterebbe un trasferimento in Italia arrivando alla quadra anche dal punto di vista economico. Il tempismo, mai come in questo caso, è fondamentale.