Prosegue la fase di scouting dell'Inter nei confronti di Jean-Victor Makengo, centrocampista 23enne che in questa stagione è emerso con la maglia dell'Udinese. Il giocatore nativo di Etampes unisce corsa e dinamismo a una buona tecnica e ha ampi margini di crescita. L'Inter lo sta osservando da tempo e domenica scorsa ha inviato un proprio osservatore alla Dacia Arena per valutarlo ancora dal vivo in occasione di Udinese-Cagliari, ottenendo ancora buone referenze. Per un un centrocampo che la dirigenza nerazzurra dovrà necessariamente rivisitare, Makengo è considerato uno dei possibili nuovi innesti.