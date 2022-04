Il centrale 25enne ha già detto sì ai nerazzurri, che a loro volta hanno già raggiunto un'intesa con l'entourage sulla base di 2,5 milioni netti per i prossimi 4 anni, con opzione per il quinto. Offerta in stile Robin Gosens, ampiamente in linea con i dettami finanziari della proprietà per un calciatore che ha già dimostrato, in Italia, il suo valore. Trovata l'intesa economica con Bremer, non resta che l'ultimo, complesso scoglio: ottenere il sì del Torino, che continua a chiedere 25-30 milioni di euro per liberare il brasiliano. Le due società parleranno nelle prossime settimane, con il sì del diretto interessato l'Inter non ha fretta di chiudere l'operazione.