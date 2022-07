Marotta non aspetta altro che intascare il più possibile dalla cessione di Skriniar per andare da Cairo e chiudere l'operazione per portare il forte centrale brasiliano a Milano. Con Bremer, invece, il patto è già sigillato da gennaio e in tal senso nulla è cambiato: il calciatore, che da professionista ha risposto alla convocazione di Juric, intende tener fede alla sua promessa e non vede l'ora di mettersi a disposizione di Inzaghi.