Gabriel Brazao è fermo ai box per una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il portiere brasiliano, classe 2000, vincolato all’Inter da un contratto fino al giugno del 2024, si è infortunato lo scorso mese di maggio, in Brasile, dove stava giocando in prestito al Cruzeiro. Come fa sapere la società di Belo Horizonte, il calciatore, su richiesta dei nerazzurri, è tornato nel nostro Paese per le cure del caso. Ed ora, cosa succederà nei prossimi mesi? Di certo c’è che una volta completata la rieducazione, ci vorrà ancora un po’ di tempo, il portiere potrebbe non fare ritorno in Brasile, per continuare a giocare. Per lui, secondo quanto raccolto da FcInterNews.it, potrebbero aprirsi nuove opportunità, in Europa o in Italia.