Dopo aver gentilmente rifiutato l'offerta del Newcastle, che di conseguenza ha virato con successo su Sandro Tonali, Nicolò Barella potrebbe essere costretto a ulteriori riflessioni su proposte provenienti da oltre Manica. Il centrocampista dell'Inter, ormai particolarmente quotato a livello internazionale nonché simbolo nerazzurro, nei prossimi giorni dovrebbe ricevere due offerte assai importanti da parte di Arsenal e Manchester United.

Entrambi i club hanno già bussato alla porta dell'Inter e del suo agente Alessandro Beltrami, preannunciando le prossime mosse. Mosse che saranno consequenziali al rifiuto da parte del club di viale della Liberazione dei quasi 70 milioni di euro offerti dai Magpies. Ergo per cominciare una trattativa bisognerebbe spingersi molto più in su. Al momento non sono ancora chiare, in soldoni, le intenzioni dei Gunners e dei Red Devils, ma i primi hanno già messo sul piatto 100 milioni di euro per convincere il West Ham a cedere Declan Rice ed è logico ipotizzare che se questa operazione fallisse il budget per Barella dovrebbe essere molto simile.

Attualmente siamo nel campo delle intenzioni ma quando e se arriverà una vera e propria offerta sia l'Inter sia il centrocampista sardo faranno le loro valutazioni. Sicuramente, anche solo per sedersi al tavolo, la proposta deve essere indecente.