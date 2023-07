Secondo quanto raccolto da FcInterNews.it, l’Inter ha messo nel mirino Rares Burnete, attaccante classe 2004, vincolato al Lecce da un contratto che scadrà nel giugno del 2025. Il calciatore rumeno, arrivato nel Salento a fine 2020, si è reso protagonista di stagioni importanti nel settore giovanile giallorosso, soprattutto tra le fila della Primavera allenata da mister Coppitelli: 52 presenze, 21 gol e 4 assist nel corso della stagione 2022-23, che portano il totale in giallorosso a 78 presenze, 27 gol e 7 assist.

A corredo di tutto ciò, il titolo di capocannoniere e lo scudetto Primavera. In campo, poi, si è disimpegnato come attaccante centrale, ma anche come ala sinistra. Numeri decisivi, dunque, che abbinati a qualità tecniche importanti, hanno fatto sì che su Burnete si accendessero le luci della ribalta. Club italiani, tra cui appunto l'Inter, e stranieri di massima serie hanno chiesto informazioni e fatto offerte; quest’ultime, in verità, respinte al mittente perché il club giallorosso, al momento, è bottega cara. Vedremo, dunque, cosa succederà nelle prossime settimane: il club nerazzurro monitora costantemente la situazione.