Dopo il 2-0 rifilato ieri all’Udinese, valso il passaggio del turno in Coppa Italia, i calciatori dell’Inter si sono ritrovati quest’oggi ad Appiano Gentile per la consueta seduta post gara. Secondo quanto appreso da FcInterNews hanno lavorato a parte ovviamente Francesco Acerbi, Nicolò Barella (che sta molto meglio, ma solo domani si deciderà se portarlo o meno in panchina col Como), Raffaele Di Gennaro, Benjamin Pavard ma anche Joaquin Correa.

L’argentino, dopo la botta subita negli scorsi allenamenti (ieri sarebbe entrato a partita in corso, ma Simone Inzaghi ha preferito non rischiarlo) in via precauzionale ha svolto per l’appunto un personalizzato.

