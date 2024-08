Tomas Palacios-Inter, pronti per entrare davvero nel vivo. I nerazzurri, dopo aver appurato di dover interagire con l’Independiente Rivadavia che riscatterà subito il classe 2003 per poi rivenderlo immediatamente al miglior offerente, continuano a seguire la pista relativa al braccetto arretrato (non va comunque esclusa totalmente la pista Faye, anche se costa tanto, probabilmente troppo).

Intanto, come appurato da FcInterNews, l’agente col mandato per l’Europa per la cessione di Palacios, dopo essere stato in Spagna, è atterrato a Milano (dove comunque lavora anche su altri calciatori e negoziazioni). Al momento non sono previste riunioni d’affari con l’Inter, ma chiaramente qualora il club campione d’Italia dovesse decidere di affondare il colpo, la trattativa vivrebbe un’accelerata decisiva.

Il budget stanziato dalla proprietà per il braccetto difensivo è di 6, massimo 8 milioni. La figura di Javier Zanetti, che caldeggia l’affare, e l’inserimento della percentuale sulla futura rivendita del giocatore potrebbero risultare decisive per concludere positivamente l’acquisto del possibile erede di Bastoni.

