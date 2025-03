Un po' di pazienza. Quando Lautaro Martinez tornerà a Milano, lo staff medico dell'Inter effettuerà gli esami di rito per capire l'entità del problema al bicipite femorale. In queste ore, sta circolando la voce di una lesione muscolare, ma alla base c'è un difetto di traduzione rispetto a quanto scritto nel comunicato diramato dall'AFA sulle condizioni del capitano dei nerazzurri: 'lesion' in spagnolo significa infortunio, quindi si resta nel generico.

Ad oggi, l'unica certezza è che l'attaccante non giocherà con la propria Nazionale contro Uruguay e Brasile. Dopo la partita contro l'Atalanta, Simone Inzaghi aveva parlato di affaticamento del numero 10 e, secondo quanto filtra dal club, è questa la versione ufficiosa. In attesa, comunque che gli esami facciano chiarezza.

