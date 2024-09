La finestra di mercato estiva si è conclusa da appena 5 giorni ma questo non significa che i club si siano presi una pausa. Posto che il mercato di gennaio servirà per apporre eventuali correzioni a problemi che emergeranno strada facendo, è naturale che la programmazione imponga di muoversi già oggi in vista della prossima stagione. E ovviamente l'Inter non è esente da questo concetto.

Ad oggi l'unico file rimasto aperto sul desktop di Piero Ausilio è il rinnovo del contratto di Denzel Dumfries, in scadenza nel giugno prossimo. Da tempo tra il laterale olandese e la società nerazzurra c'è un'intesa di massima sui 4 milioni netti più bonus, che il giocatore ha accettato soprattutto in assenza di alternative all'altezza delle proprie aspettative. Ed è più che probabile che alla fine si arrivi alla firma sul nuovo accordo, senza che tuttavia questo garantisca la permanenza dell'ex PSV Eindhoven a Milano tra un anno. Un rinnovo che servirebbe più che altro a scongiurare un addio a parametro zero e a concedere del tempo a tutte le parti in causa, perché è noto che tra i desideri di Dumfries ci sia un'esperienza in Premier League. E magari la prossima estate potrebbero aprirsi delle porte al momento chiuse. Ma prima di tutto il rinnovo, poi si vedrà.

L'Inter, giustamente, per non farsi trovare impreparata sta già monitorando alcuni profili che potrebbero raccogliere idealmente l'eredità dell'olandese nel 2025, in caso di cessione. E tra questi figura Jackson Tchatchoua, classe 2001, esterno destro camerunese con passaporto belga che anche in questa seconda stagione sta facendo molto bene con la maglia del Verona, che lo ha riscattato per 3 milioni dallo Charleroi. E oggi lo valuta una quindicina di milioni, visto che ha già rifiutato 10 milioni dall'Everton, 10 più 2 di bonus dal Rennes e 11 più uno dal Napoli negli ultimi giorni di mercato (piace molto ad Antonio Conte). La speranza, per gli scaligeri, è che un'altra stagione di alto livello possa far schizzare la sua valutazione sui 20 milioni la prossima estate. Valutazione che, come spesso accade, potrebbe contemplare contropartite o soluzioni finanziarie alternative al cash immediato sul tavolo.

In attesa di capire l'evoluzione del discorso Dumfries, dunque, gli osservatori nerazzurri continueranno a monitorare Tchatchoua nei prossimi mesi per capire se potrebbe essere un valore aggiunto per la rosa di Simone Inzaghi e se, in caso, potrà sostituire l'olandese qualora arrivasse un'offerta accettabile dalla Premier League.