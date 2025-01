In questo giorni l'argomento più caldo in casa Inter, almeno quello più discusso a livello mediatico, è il possibile mal di pancia di Davide Frattesi che non sarebbe contento dell'impiego in campo e starebbe valutando un addio già a gennaio, con la Roma indicata come principale iniziata ad accoglierlo. In realtà il club giallorosso non è l'unico che segue da vicino il centrocampista romano, anche in Spagna e in Inghilterra potrebbero emergere situazioni interessanti per lui.

Resta il fatto che la dirigenza dell'Inter non pensa minimamente di privarsene, a maggior ragione a gennaio quando il mercato serve più per correggere gli errori estivi rispetto a investire pesantemente. E per portare via Frattesi ai nerazzurri servirebbero almeno 40-45 milioni di euro che difficilmente verrebbero sborsati in questo mese.

Discorso dunque da rinviare alla prossima estate, anche se al ragazzo viene consigliato, da parte di chi gli sta vicino, di avere pazienza, di non farsi prendere dalla frenesia perché nel centrocampo dell'Inter di oggi solo Kristjan Asllani è più giovane di lui ed essendo un classe '99 avrà le sue occasioni anche con la maglia nerazzurra. Bisogna solo aspettare che arrivi il momento, senza farsi attrarre da altre sirene.

Se poi nei prossimi mesi la situazione non cambierà e l'ex Sassuolo chiederà di andare, allora l'Inter ascolterà offerte mantenendo la stessa valutazione attuale. E sicuramente, soprattutto all'estero, qualcosa si muoverà per Frattesi.