Dopo Piotr Zielinski è il turno di Mehdi Taremi. Nel pomeriggio l'iraniano sbarcherà a Milano per iniziare l'iter che anticipa l'annuncio ufficiale. Come da indiscrezioni pubblicate dal giornalista connazionale Hatam Shiralizadeh, mercoledì l'attaccante ex Porto sosterrà le ultime visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi due anni con opzione per il terzo.

Nello specifico, il volo con a bordo Taremi, come appurato da FcInterNews.it, sbarcherà a Milano Malpensa alle ore 14.

Understand Mehdi Taremi will leave for Milan on Tuesday to finalize his move to Inter.



Final part of medical tests are expected on Wednesday.



He will join Inter on a 2+1 year deal.



The first Iranian player of Inter. pic.twitter.com/xyCSX4rEiB