Gli esami ai quali è stato sottoposto Francesco Acerbi hanno evidenziato un infortunio non di grave entità, segno che il difensore centrale dell'Inter si è fermato in tempo per evitare il peggio.

Secondo quanto raccolto da FcInterNews.it, il difensore centrale nerazzurro dovrebbe essere a disposizione di Simone Inzaghi già per la partita di venerdì 6 gennaio (ore 18.30) a San Siro contro il Parma.

Salterà quindi le gare contro Lipsia (domani) e Fiorentina (domenica prossima), anche se c'è una piccola speranza di vederlo tra i convocati a Firenze.