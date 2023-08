Brazao è un nuovo giocatore della Ternana. Manca solo l'ufficialità ma è tutto fatto per il prestito dall'Inter. Ieri abbiamo raccontato di come è nata la trattativa e della call programmata tra le due dirigenze per lo sxambio di documenti mentre il calciatore svolgeva le visite mediche a Roma (rileggi qui). Oggi il ds degli umbri, Stefano Capozucca, ai nostri microfoni ha confermato il tutto: “Siamo molto felici dell’arrivo di Brazao.

Confermo sia fatta. Se il brasiliano sarà titolare? Non deve chiederlo a me, io non faccio l’allenatore, al quale metteremo a disposizione due estremi difensori di livello. Certamente di Brazao si parla un gran bene. E siamo sicuri potrà dare il suo contributo alla Ternana”.