Regalo speciale a tinte nerazzurre per Federico Dimarco. Il laterale dell'Inter, tra i principali protagonisti della stagione della seconda stella, ha ricevuto un box celebrativo per la vittoria del 20° scudetto nerazzurro: come si vede in un video lanciato su Tik Tok dall'artefice dell'opera, Dimarco appare soddisfatto quando apre la scatola contenente foto dei festeggiamenti, maglia, medaglia e scarpini. Un ricordo indelebile che il 32 nerazzurro si porta a casa con piacere.

Box celebrativa 20º scudetto per Dimash ️ pic.twitter.com/qSvCkvWVWx — Solo ed esclusivamente INTER ⭐️⭐️ (@SoloEsclusivInt) August 12, 2024