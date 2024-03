La notte del 18 settembre 2023, intorno alle 3 di notte, si è consumato un furto al ristorante 'Coraje' di proprietà di Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez. Il 'colpo' - da appena 1.360 euro - ha come protagonista la cosiddetta 'Banda dell'Isola', arrestata venerdì 23 marzo dagli agenti della squadra investigativa del commissariato Centro.

I ladri, sei uomini e una donna, si conoscono fin da ragazzini e sono cresciuti nelle case popolari del quartiere milanese Isola, appunto. Come racconta il Corriere della Sera, gli investigatori sono riusciti a riconoscere uno dei due 58enni grazie a un tatuaggio sul polso sinistro, mentre per gli altri è risultato fatale l'abbigliamento già registrato nei filmati delle telecamere di Area C. E poi c'è la targa. "La vera svolta arriverà qualche settimana dopo, il 30 settembre, quando, durante la notte, due guardie giurate vedono due ladri che escono dalla pizzeria «Lievità» di piazza Vetra e riescono a prendere la targa del furgoncino usato per il colpo", scrive il Corsera.