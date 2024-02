Sabato non sarà in panchina, causa squalifica, per quello che per lui a lungo è stato un derby, quando giocava e allenava la Lazio. Eppure Simone Inzaghi nel suo lontano passato registra anche un'esperienza in maglia giallorossa, seppur brevissima. Lo ricorda stamane Il Romanista, che sottolinea come nel 1995 la Roma prelevò in prestito l'allora 19enne Inzaghi per fargli disputare la Viareggio Cup, ottenendo in cambio l'unica rete del torneo realizzata contro il Bayer Leverkusen. Altra curiosità: nella rosa giallorossa della competizione figurava anche il nome di Francesco Totti, che però ormai era in pianta stabile con la prima squadra.