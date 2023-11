Triplo svantaggio quello incassato ieri dall'Inter nel primo tempo contro il Benfica, un 3-0 che è sorto ancora più beffardo se si pensa che a calare la tripletta è stato l'ex Joao Mario. Il centrocampista portoghese, praticamente scaricato dai nerazzurri dopo un infausto matrimonio dalla scintilla mai scoccata, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe accumulati negli anni a Milano e ha tentato di infliggere ai nerazzurri una rivincita personale, oltre che brutta serata. Brutta serata che poi la squadra di Inzaghi ha raddrizzato. L'evento non è passato inosservato alla cantante Elodie che già in passato aveva scherzato sui social ironizzando su una somiglianza con il portoghese ed ecco che la cantante romana ha rincarato la dose: "E comunque ieri tripletta" si legge sul suo profilo Twitter, riferendosi proprio al tris calato dall'ex nerazzurro contro la sua ex squadra.

La tengo Como todas!

E comunque ieri tripletta 🫶 — Elodie (@Elodiedipa) November 30, 2023