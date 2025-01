Un'amicizia nata grazie all'Inter, che ha permesso ad un anziano veneto di vivere per una seconda volta. È una bella storia, quella raccontata dal Corriere del Veneto e che vede protagonista Gianni Pasquali, ospite della casa di riposo del Gris di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, e uno dei dipendenti della struttura, Danilo D’Antonio, che ha voluto rendersi protagonista di un gesto splendido per il compagno di tifo interista. Proprio D'Antonio racconta: "Quando è arrivato da noi, non si alzava dalla carrozzina, non partecipava alle attività di gruppo ed era un po’ scontroso. Un po’ alla volta, essendo entrambi interisti, siamo entrati in sintonia. Quando ero in turno gli portavo il tablet per guardare le partite. Gianni ha iniziato così ad accettare la riabilitazione, la fisioterapia e un po’ alla volta è rinato".

Il culmine di questa amicizia a tinte nerazzurre è arrivato lo scorso 12 gennaio, quando i due sono andati al Penzo ad assistere, direttamente da bordocampo, alla sfida tra Venezia e Inter. Grazie anche all'aiuto di un gancio speciale: "Tutto è stato possibile grazie alla generosità di un calciatore del Venezia, Gaetano Oristanio, che ci ha garantito due super biglietti e il transfer per lo stadio. Siamo entrambi originari di Salerno, io da giovane ho giocato in alcune squadre e sapevo che un vecchio dirigente era molto amico del padre di Oristanio. Dopo aver visto una loro foto su Facebook ho pensato di chiedere questa agevolazione e il sogno si è avverato".