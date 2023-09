Arturo Vidal 'attacca' Marko Arnautovic e difende Alexis Sanchez. Nella lunga chiacchierata sul canale Twitch di Red Gol, il centrocampista cileno ha commentato il pareggio dell'Inter in casa della Real Sociedad in Champions League criticando il centravanti austriaco, uno dei rivali del Niño Maravilla nell'attacco interista: "Arnautovic... è questo l'attaccante che era al Bologna? - ha esordito King Arturo -. Alexis non ha giocato credo perché si allena e gioca solo da pochi giorni, ma questo attaccante devo dire che non mi è mai piaciuto".

"Vediamo Alexis, vediamo come è entrato - prosegue poi Vidal, analizzando la prestazione del connazionale -. Il primo fallo di Alexis, dopo due secondi, non potevano cancellarlo? (ride, ndr). Oh, che palla deliziosa, il Niño ha dato la palla a questo idiota che ha fatto un casino. Alexis è diverso, da quando entra si accorge di quello che succede. Cambia il volto dell'Inter, lui è l'unico che pensa, che sa fare il passaggio, che non possono prenderlo da dietro. I giocatori dell'Inter sanno che quando Alexis ce l'ha (la palla, ndr) devono correre e muoversi, perché lui può piazzarla dove vuole. Lui è l'unico dell'Inter che sa svoltare, che ha altro, gli altri sono come dei robot, fanno solo quello che devono fare. Anche nel calcio di punizione Alexis ha tanta fiducia di poter fare quello che vuole, lì dietro un altro italiano (Dimarco, ndr) è disperato fino all'ultimo minuto".

In chiusura una frecciata anche a Simone Inzaghi: "Alexis si rimette in forma? No, con quell'allenatore no, ma Alexis se sta bene deve giocare perché è molto bravo".

