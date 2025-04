La Gazzetta dello Sport ha intervistato Andrea Stramaccioni, ex allenatore nerazzurro e oggi voce tecnica di Dazn, per commentare l'esito del derby di coppa.

Quale è stata la chiave?

"La caparbietà di Conceiçao ad insistere su questo nuovo 3-4-3 , la straordinaria integrazione di Jovic in questo sistema e una ritrovata solidità difensiva, aiutata dal cambio di sistema".

Come è possibile che 20 punti di differenza in classifica si siano puntualmente azzerati in tutti i derby stagionali?

"È oggettivo: il Milan ha caratteristiche individuali e di squadra che creano problemi all’Inter. Sono stati derby diversi per andamento e sviluppo, quello di ieri è quello vinto in maniera più netta e meritata".

Su 5 derby, il Milan è stato in svantaggio solo a Riad: l’Inter sbaglia gli approcci?

"No, per niente. L’Inter ha giocato 35 minuti molto buoni costruendo almeno 3 palle gol. Poi è arrivato il gol di Jovic...".

Inzaghi ha ragionato di turnover: un errore?

"Simone sta lavorando in una stagione incredibilmente impegnativa. L’Inter ieri è partita forte ma è calata molto nella ripresa, le sue avversarie cominciano a mettere in preventivo che nei finali possa fisiologicamente concedere qualcosa".

Il ko di ieri arriva dopo quello di Bologna. Ora pesa più la pressione per i fantasmi di una stagione che può finire senza titoli o la voglia di ripartire dopo questa doppia frenata?

"A Bologna ha deciso un episodio al 94’, ieri è stata una brutta sconfitta, ma tutta l’Inter deve pensare solo al campo. Il futuro deve essere ancora scritto. Ha la forza per giocarsi ancora scudetto e Champions ma deve restare mentalmente carica".

Taremi ha fatto ancora flop.

"Non è mai riuscito a far vedere le sue qualità. Poco da dire, non ha reso come ci si aspettava".

Usiamo questo derby per “leggere” la condizione dell’Inter verso Roma e Barcellona?

"Non ricordo un’Inter “abituata” a perdere due gare così pesanti di seguito. Mai come stavolta l’Inter sarà chiamata a dimostrare tutto il suo valore: domenica contro la Roma sarà davvero una gara chiave".