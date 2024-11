"Prima di venire all’Inter mi avevano detto che avrei potuto essere il giocatore che mancava a quella squadra..." racconta Wesley Sneijder, intervenuto nel Match Day Programme di oggi, 10 novembre, prima di Inter-Napoli.

"Ricordo quando sono arrivato - continua l'olandese -, non avevo fatto neanche in tempo ad allenarmi con il gruppo che mi ero trovato già in campo, nel Derby di Milano", partita durante la quale si presentò al pubblico del Meazza con un gran tiro dalla distanza che fece tremare la porta di Storari e il cuore dei milanisti.

Sulla stracittadina vinta poi 4-0 dall'Inter:

"Dalla vittoria di quella partita ho capito il senso di quello che mi avevano detto, quella squadra era fortissima. Abbiamo vinto tutto e fatto qualcosa che è rimasto nella storia".

