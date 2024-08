Si prospetta un'altra esperienza in Ligue 1 per Martín Satriano che, dopo aver rifiutato di giocare per il secondo anno consecutivo al Brest, ora è molto vicino al Lens. Stando a quanto riportato su X da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra l'Inter e il club francese per definire l'operazione intavolata sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio a determinate condizioni legate agli obiettivi di squadra.

Martín Satriano è molto vicino al Lens.



Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con l’Inter per definire l’operazione.



Si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto. pic.twitter.com/mZMGYHnoAk — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 20, 2024