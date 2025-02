Questa sera Enrico Preziosi osserverà Inter-Genoa con particolare attenzione, dopo essere stato presidente del Grifone per 19 anni. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex numero uno rossoblu ricorda anche i tanti affari fatti in passato con il club nerazzurro: "L’ultimo Pinamonti, oggi rossoblù - precisa -. Gli interisti erano ancora in debito con me per Milito e Motta: senza quei due non avrebbero vinto il Triplete. Nella mia gestione c’è sempre stata simpatia".

Ancora oggi c’è chi la ringrazia?

"Spesso incontro tifosi dell’Inter che tirano fuori quell’affare. Moratti investì parecchio, pranzai con lui e Mourinho e gli dissi che quei due fenomeni gli avrebbero portato lo scudetto. Non parlai di Triplete ma feci una scommessa con Moratti: Milito e Motta almeno a quota 20 gol. Solo Diego ne segnò 30. Cosa vinsi? Una stretta di mano. Nella trattativa ci trovammo subito, feci inserire il cartellino di Bonucci che avevo visto una volta ad Ascoli".

Per Palacio invece come andò?

"All’Inter ci è arrivato tardi ma ha dato un gran contributo. Fatica enorme per portarlo via al Boca, 19 gol senza rigori nell’ultimo anno al Genoa".

E Gasperini?

"Non è il suo esonero l’errore più grande che ho fatto. Ha un carattere particolare. Il punto di non ritorno arrivò dopo uno striscione di alcuni ultrà, “Gasperini taci e allena”. Non è vero che litigammo per la storia della mancata licenza Uefa che cancellò la qualificazione del Genoa in Europa. Riconosceva me come solo interlocutore. Mi faceva arrabbiare perché c’erano tanti riferimenti: mio figlio, Capozucca e altri. Ma Gasperini ascoltava solo me".

La sfida all’Inter è proibitiva?

"Chiaro che la squadra di Inzaghi sia candidata al titolo, ma nell’ultimo periodo l’ho vista un po’ stanca. Col Napoli sarà una lotta fino alla fine. Ma occhio al Grifone: mi piaceva già con Gilardino e con Vieira è una squadra più “cazzuta”. Ma per i nerazzurri non sarà una passeggiata".

