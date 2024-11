Il Perù ha limitato i danni a livello difensivo nella gara persa di misura contro l'Argentina campione del mondo, piegandosi solo di fronte alla giocata di due fenomeni come Lionel Messi e Lautaro Martinez, abili a confezionare un gol da stropicciarsi gli occhi. "Abbiamo chiuso bene gli spazi nelle zone del campo dove l'Argentina di solito sa far male, tanto che niente è andato storto nemmeno in occasione della loro rete - l'analisi offerta in conferenza stampa dal ct dei peruviani Jorge Fossati -. Semplicemente, Messi ha strofinato la lampada con il suo talento e ha messo un grande palla per Lautaro, che ha fatto gol come solo i grandi attaccanti sanno fare. Non posso considerarlo un errore nostro, ma è bravura dei nostri avversari".

