Al minuto 59 di Inter-Sampdoria, pochi secondi prima della terza rete firmata da Joaquin Correa, Ivan Perisic si accascia a terra nella propria area ed è costretto a lasciare il campo a Federico Dimarco, uscendo addirittura in barella tra gli applausi del pubblico. Da una prima diagnosi, per il croato si tratta di una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Nei prossimi giorni ci saranno gli accertamenti del caso per avere un quadro più chiaro.