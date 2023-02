Intervistato dal sito OA Calcio, Gianluca Pagliuca manda consigli a Simone Inzaghi e Stefano Pioli in vista del derby di domani sera: "A Inzaghi direi di non sostituire più i calciatori ammoniti. Se un calciatore sta giocando bene che senso ha toglierlo per un cartellino giallo? L’anno scorso ci rimise il derby, e lo scudetto, inserendo Roberto Gagliardini e Arturo Vidal al posto di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. In generale mi piace come allenatore, fa giocare bene la squadra, ma ogni tanto si fissa su alcuni giocatori e ha questa mania sugli ammoniti. Stefano al Milan è migliorato molto e sono contento per lui. Intorno a lui c’era sempre questa strana sensazione che rischiasse l’esonero dopo il primo anno. Ora ha trovato l’ambiente adatto, è cresciuto e ha aperto un bel ciclo. Sono contento per lui”.

Tra il numero uno del Milan e quello dell’Inter chi le piace di più?

“Beh, se ci fosse stato Maignan avrei votato per il francese. Ma tra Andre Onana e Ciprian Tatarusanu tengo il primo: tecnicamente deve crescere ancora tanto, ma ha un’esplosività davvero notevole”.