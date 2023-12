Il padre, Francesco Toldo, è stato uno dei portieri più importanti del panorama calcistico a cavallo tra gli anni '90 e 2000. Il figlio, Andrea, ha deciso di seguire le orme del celebre genitore... ma fino a un certo punto: il suo mestiere, infatti, è quello di attaccante. Attaccante dalle grandi potenzialità, peraltro, al punto tale che il classe 2005 sta trascinando la formazione giovanile del Padova nel campionato Primavera 2 e ha debuttato anche in prima squadra nel corso della sfida di Coppa Italia di Serie C contro la Giana Erminio. Parlando per i canali ufficiali del club biancoscudato, Toldo junior spiega cosa lo ha portato a diventare attaccante: "Mi è sempre piaciuto gioire ed esultare con i compagni per i miei gol, l’attaccante è la rockstar della squadra ed è sempre bello venire acclamati".

Andrea spiega poi com'è il rapporto col padre: "Vado spesso a rivedere le sue gesta. Io non sono portato per fare il portiere, troppe responsabilità. Mi confronto spesso con papà, ma avere un ruolo diverso da lui è una cosa favorevole per me, perché sennò ci sarebbero stati continuamente paragoni tra noi due". Papà è un idolo, mi dice sempre di divertirmi e allo stesso tempo di impegnarmi. A lui non piace parlare in pubblico di me e della mia carriera, perché vuole lasciarmi il giusto spazio per crescere come giocatore e come uomo". Little Toldo non fatica nell'identificare il suo idolo e giocatore di riferimento: "Essendo interista il mio idolo è Lautaro Martinez, uno che fa tanti gol, la cosa più importante per un attaccante".

