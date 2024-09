Nella giornata di ieri, dopo l’incontro fra Comune di Milano, Inter e Milan, Barbara Berlusconi non ha usato mezze misure per esprimere il suo disappunto sulla vicenda stadio. L’ex amministratrice delegata del Milan ha definito la vicenda "umiliante per una città come Milano, simbolo di modernità, innovazione e che ha sempre anticipato i tempi", aggiungendo poi che si tratta di "una commedia all'italiana vera e propria fatta appositamente per non decidere nulla".

Pronta la replice di Beppe Sala, sindaco di Milano: "Non saprei cosa dire, però se ha idee, opinioni, vista la sua esperienza e quella della sua famiglia, è giusto che si faccia sentire dai club - le parole riportate da Calcio e Finanza -. Fare il sindaco di Milano è un un lavoro di grande solitudine. Sullo stadio farò rispettare ciò che ha deciso il Consiglio comunale e invito tutti a non fare finta di dimenticarsi di ciò che la politica ha già approfondito".

