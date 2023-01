Presidente del Senato, piccolo azionista e tifoso dell'Inter, Ignazio La Russa fa il punto sul Corriere della Sera sulla situazione di San Siro e dello stadio Meazza. "Il Governo non intende porre alcun vincolo su San Siro, me lo ha confermato ufficialmente il ministro della Cultura Sangiuliano a cui solo spetta la potestà di decidere. La decisione da prendere è del Comune - dice La Russa - Sgarbi non ha questa delega né credo abbia mai vantato di averla. Se lo avesse fatto avrebbe sbagliato. Non ha alcuna voce in capitolo sullo stadio".