Parte male il derby-day per l'Inter, sconfitta in casa per 1-3 dal Milan Under 20. Dopo un primo tempo giocato con fatica, i nerazzurri tentano di accorciare le distanze nel finale prima della rete del 3-1 da rigore capitalizzato da Bonomi, gol che taglia le gambe alla squadra di casa. I ragazzi di Zanchetta crescono nel secondo tempo ma non riescono mai a far male ai cugini. La formazione di Federico Guidi ha gioco facile a tenere a bada le iniziative di un'Inter che appare priva delle giuste idee e preserva il risultato che consegna il primo derby del giorno al Milan, oltre ai tre punti in classifica. Per la squadra di Zanchetta, un passo indietro pesante dopo l'impresa di Manchester.

IL TABELLINO

MARCATORI: 17' Dutu (M), 29' Ibrahimovic (M), 44' Mosconi (I), 45+2' Bonomi (M)

Inter (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo (46' 18 Della Mora), 26 Garonetti, 5 Alexiou, 17 Motta (70' 3 Cocchi); 8 Zarate, 14 Bovo (60' 4 Zanchetta), 7 Berenbruch (46' 29 Topalovic); 30 De Pieri, 11 Spinaccè (60' 9 Lavelli), 18 Mosconi.

A disposizione: 21 Zamarian, 6 Maye, 16 Venturini, 24 Re Cecconi, 27 Pinotti, 28 Romano.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Milan (4-3-3): 12 Longoni (55' 1 Colzani); 2 Bakuone, 13 Dutu, 6 Paloschi, 98 Magni (63' 29 Perera); 8 Sala, 74 Stalmach, 34 Comotto; 30 Bonomi (83' 15 Parmiggiani), 20 Turco (83' 71 Siman), 11 Ibrahimovic (63' 99 Scotti).

A disposizione: 3 Nissen, 4 Mancioppi, 5 Perin, 7 Perrucci, 25 Ossola, 33 Colombo.

Allenatore: Federico Guidi

AMMONITI: Comotto (M), Bakuone (M), Alexiou (I), Dutu (M)

Arbitro: De Angeli Assistenti: Morea, Tesi.

LIVE Inter-Milan 1-3

Dutu 17', Ibrahimovic 29', Mosconi 44', Bonomi 48' pt.

96’ - È l’Inter a procedere in avanti negli scampoli finali di match, ma non c’è più tempo: De Angeli fischia tre volte finisce il derby Under 20 al Konami Center, il Milan batte l’Inter per 1-3.

92' - Nerazzurri che provano a rendersi pericolosi con Topalovic, che non riesce a girarsi e ad impattare il pallone.

90' - Cinque minuti di recupero decretati dall'arbitro.

89' - Minuti finali con i nerazzurri che tentano l'all-in alla ricerca del secondo gol dell'orgoglio, ma la dea bendata non sembra assistere i ragazzi di Zanchetta.

87' - Ammonizione anche ai danni del Milan: giallo per Dutu.

86' - Inter che alza i giri del motore e alza ritmo e baricentro.

85' - È proprio il neo-entrato Siman ad incaricarsi della punizione.

84' - Finisce la gara di Turco, al suo posto entra Siman. Entra anche Parmiggiani al posto di Bonomi.

83' - Milan che recupera un pallone a centrocampo e riparte con Scotti fermato fallosamente da Alexiou che rimedia un giallo.

79' - Calligaris salva l'Inter, mandando in corner un velenoso pallone di Turco .

75' - Nerazzurri che riordinano le idee e suonano qualche squillo in zona offensiva con la fantasia di De Pieri, guadagnando un corner che non solletica neanche gli avversari.

74' - Pressione del Milan che mette in difficoltà l'Inter, costretta ad arretrare e a ricominciare da Calligaris.

71’ - Cambia ancora Zanchetta: ancora una modifica alla linea difensiva. Entra Cocchi, esce Motta.

63' - Cambia anche Guidi: esce un ottimo Magni rilevato da Pereira, dentro anche Scotti per Ibra junior.

63' - Che occasione per l’Inter divorata da Lavelli. Il 9 di Zanchetta, appena entrato, spizza di testa sul cross di trivela di De Pieri ma non inquadra la porta a tu per tu con Colzani.

61' - Intervento irregolare di Bakoune su Motta, è punizione Inter e giallo per il difensore rossnero

60' - Ancora due cambi per i nerazzurri: fuori Spinaccé, dentro Lavelli. Fuori Bovo, al suo posto entra Zanchetta.

57' - Lo sfortunato Longoni lascia il campo, è il momento di Colzani.

56' - Lo staff del Milan chiede il cambio, inforca i guanti il dodicesimo Colzani.

55' - GIropalla dell'Inter che però non trova sbocchi interessanti, Milan che controlla senza troppa difficoltà.

55' - Longoni, portiere del Milan, è a terra: problemi alla coscia per lui.

48' - Topalovic prova il colpo di testa sul calcio d'angolo, para facile Longoni.

47' - Prova a sfondare De Pieri, tiro ribattuto e controllato da Della Mora chiuso in corner da Ibrahimovic

46' - È l'Inter a battere il primo pallone di questo secondo tempo.

46' - Squadre che rientrano in campo, con l'Inter che riparte con due cambi: entrano Della Mora e Topalovic, rispettivamente al posto di Aidoo e Berenbruch.

______

Primo tempo che non premia i padroni di casa, arrivati evidentemente scarichi dalla prova di Manchester e in evidente affanno rispetto agli avversari del Milan, quasi sempre più in confidenza con trame di gioco e palla. Buon avvio per la squadra di Zanchetta che però inizia a subire pressione e grinta dei rossoneri che vanno due volte in vantaggio prima della mezz’ora con Dutu e Ibrahimovic. Paradossalmente è il gol dello 0-2 a svegliare i nerazzurri che ritrovano orgoglio e forza e accorciano le distanze al 44esimo con Mosconi. Ma ancora un’ingenuità di Aidoo premia la squadra di Guidi e spedisce Bonomi dagli undici metri che non sbaglia: Calligaris intuisce il suo tiro dal dischetto, ma non blocca e il pallone finisce in rete alle sue spalle, gol che scrive il punto di questa prima frazione di gioco: squadre negli spogliatoi sull’1-3.

48' - Bonomi firma il 3-1 Milan! Calligaris ci arriva ma la palla gli sfila sotto il braccio e finisce beffarda in porta.

47' pt - Calcio di rigore per il Milan: un Magni imprendibile viene atterrato da Aidoo decisamente non in giornata, De Angeli non ha dubbi.

44' - GOL DELL'INTER CON MOSCONI!! Proprio nel finale i nerazzurri concretizzano una grande ripartenza on quattro contro due. De Pieri serve Mosconi che a tu per tu con Longoni lo infila sul suo palo con una conclusione perfida.

42' - Fase finale del primo tempo, nerazzurri che ora accennano ad una reazione.

39' - Berenbruch rientra e guadagna una punizione interessante per fallo di mano di Bonomi.

36' - Sfortunato Berenbruch, rimasto conivolto in uno scontro durissimo a metà campo in cui rimane a terra insieme a un giocatore del Milan. Il centrocampista nerazzurro soffre per un dolore al ginocchio e deve uscire accompagnato a spalla.

33' - Primo giallo del match ai danni di Christian Comotto per fallo su Berenbruch.

29' - Raddoppio del Milan con Ibrahimovic che approfitta della dormita di Aidoo e dalla sinistra spara un siluro imprendibile per Calligaris.

23' - È ancora il Milan a rendersi pericoloso, con Turco che svetta di testa su un cross dalla sinistra, ma il tiro è di facile presa per Calligaris.

17' - Gol sbagliato, gol subito e sul corner dei rossoneri, gli ospiti passano in vantaggio, nel momento migliore dell'Inter, con Matteo Dutu. Il 13 di Guidi svetta di testa su corner e punisce la marcatura troppo soft di Motta bucando Calligaris

16' - Gol annullato a Motta! Sul corner di Berenbruch, Zarate calcia trovando una respinta, l'esterno si avventa sul pallone e lo ribadisce in porta ma l'arbitro ferma tutto per offside.

15' - Clamorosa parata di Longoni che chiude la porta a Spinaccè che in spaccata prova la conclusione a rete sul cross di Motta. L'estremo del Milan mette la mano e devia in corner.

14' - Ancora De Pieri prova a rendersi pericoloso sul calcio d'angolo battuto da Berenbruch. Colpo di testa che però è troppo debole e non impensierisce il portiere rossonero Longoni.

11' - Tiro di controbalzo di De Pieri sulla ripartenza nerazzurra, conclusione che non inquadra la porta.

10' - I nerazzurri intanto tornano in possesso del pallone e si spingono in avanti alla ricerca di Spinaccé che non riesce a girarsi, consegnando il pallone agli avversari.

9’ - Corner per il Milan con la chiusura di Alexiou che mura il tentativo di incursione del duo Bonomi-Magni. Ma dalla bandierina Paloschi salta bene per tempistica ma colpisce male mandando a lato.

5' - Prova a costruire in avanti il Milan da destra con Turco, ma Motta sventa il pericolo.

3' - Fase di studio per entrambe le squadre, con l'Inter che tenta di proporsi in avanti, ma si alza la bandierina. Gioco che riparte da Longoni.

1' - Fischio d'inizio, è il Milan a battere il primo pallone di queto Derby U20.

11.00 - Osservato il minuto di silenzio per ricordare Totò Schillaci.

10.59 - Le squadre entrano in campo.

Dopo la bella e convincente vittoria ottenuta in casa del Manchester City di pari età in Youth League, l'Inter di Andrea Zanchetta torna in campionato e lo fa ospitando i cugini del Milan. Dopo due successi e due pari inanellati finora, la squadra di casa affronterà i cugini rossoneri, terzi in classifica con 9 punti, due in più dell'Inter, conquistati in tre vittorie e un ko incassato con il Genoa. Tra poco squadre in campo per il match valido per la 5ª giornata di campionato, in programma alle 11.00 al KONAMI Youth Development Centre. Di seguito le formazioni ufficiali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 17 Motta; 8 Zarate, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 18 Mosconi.

A disposizione: 21 Zamarian, 3 Cocchi, 4 Zanchetta, 6 Maye, 9 Lavelli, 16 Venturini, 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 27 Pinotti, 28 Romano, 29 Topalovic.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Milan (4-3-3): 12 Longoni; 2 Bakuone, 13 Dutu, 6 Paloschi, 98 Magni; 8 Sala, 74 Stalmach, 34 Comotto; 30 Bonomi, 20 Turco, 11 Ibrahimovic.

A disposizione: 1 Colzani, 3 Nissen, 4 Mancioppi, 5 Perin, 7 Perrucci, 15 Parmiggiani, 25 Ossola, 29 Perera, 33 Colombo, 71 Siman, 99 Scotti. Allenatore: Federico Guidi

Arbitro: De Angeli

Assistenti: Morea, Tesi.

