Il Manchester City campione d'Europa rimane saldamente al comando del nuovo ranking mondiale stilato da IFFHS, l'organismo legalmente riconosciuto e autorizzato dalla FIFA che si occupa delle statistiche e record, sia individuali che di squadra, riguardanti la storia del calcio nelle competizioni organizzate dal massimo organo del calcio mondiale e dalle sue affiliate. Dietro alla squadra di Pep Guardiola si conferma il Real Madrid, mentre l'Inter di Simone Inzaghi, grazie al sorpasso sul Porto, si sistema sul gradino più basso del podio. Oltre ai nerazzurri, nella top 10 sono presenti altre due squadre italiane: la Fiorentina, al nono posto, e il Napoli, decimo appaiato al Lipsia. Per trovare un'altra rappresentante della Serie A bisogna scendere in 18esima piazza, dove c'è la Juventus, appena sopra la Roma. Poi via via le altre: Milan 26esimo, Lazio, 70esima e Atalanta al 156esimo posto.

TOP 10:

Manchester City: 304 punti;

Real Madrid: 291 punti;

Inter: 254 punti;

Porto: 249 punti;

Al Ahly: 248,5 punti;

Flamengo: 234 punti;

Manchester United: 214 punti;

Palmeiras: 213 punti;

Fiorentina: 211,5 punti;

Napoli e Lipsia: 211 punti.

