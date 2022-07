Milan Skriniar fuori dal mercato. Secondo quanto confermato poco fa da SkySport24 , l'Inter ha deciso di trattenere lo slovacco a meno di offerte clamorose. Non più 70 milioni, ma non meno di 80: cifra difficilmente raggiungibile a questo punto da qualsiasi club. Il difensore è ben felice di restare a Milano e a giorni dovrebbero essere riallacciati anche i contatti per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno prossimo.

Nel frattempo, occhi su Nikola Milenkovic. Il serbo è un obiettivo reale per la difesa ma, con la permanenza di Skriniar, arriverebbe in nerazzurro come completamento del reparto arretrato e non come titolare fisso. "C'è da capire se Zhang darà l'ok a spendere 15-20 milioni per un elemento di completamento - spiegano a Sky -. L'alternativa è un low-cost o un profilo giovane".