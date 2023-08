Dopo essere tornato fortemente in corsa, l'Union Berlino sorride: raggiunto l'accordo con l'Inter per Robin Gosens. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'Inter ha ceduto l'esterno ex Atalanta per 15 milioni, bonus compresi. Adesso i nerazzurri possono affondare il colpo per Carlos Augusto del Monza. Per il brasiliano la trattativa è già avviata, col giocatore ma anche con il club. Si conta di chiudere nel minor tempo possibile.

