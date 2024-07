Lucien Agoumé è sempre più vicino al Siviglia. Il club del Nervion, riporta infatti Relevo, ha trovato la congiuntura economica ideale per l'accordo con l'Inter: il centrocampista francese torna in Andalusia per la somma di quattro milioni di euro, che varrebbe l'acquisizione del 50% del cartellino, e avrebbe un'opzione di acquisto per un altro 40%. Vale a dire, se il centrocampista esplodesse in questa stagione, il Siviglia potrebbe acquisirne la proprietà quasi per intero, visto che l'Inter si riserverebbe solo il 10% di una futura cessione.

Agoumé, che ha spinto fortemente per il ritorno a Siviglia. avrebbe già concordato le sue condizioni con il Siviglia, con il quale firmerà un contratto quadriennale fino al 2028. Nonostante sia l'Inter che il calciatore abbiano ricevuto altre proposte superiori, l'impegno del centrocampista nei confronti del ds Víctor Orta è rimasto invariato, così la squadra italiana ha finalmente accettato le formule proposte dal Siviglia

Sevilla e Inter ya cuadran los números por Lucien Agoumé.



El club de Nervión compraría el 50% del pase por cuatro millones de euros y tendría una opción de compra por otro 40%. El medio, que firmaría hasta 2028, ha apretado para su regreso.@samuelsonsilva @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 30, 2024

