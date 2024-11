Bertola ma non solo, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX Inter e Spezia hanno parlato recentemente anche dei progressi di Francesco Pio Esposito, autore di 6 gol in 11 partite in campionato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano il centravanti della Nazionale Under 21 rientrerà all’Inter a fine stagione: le intenzioni di Ausilio e Marotta potrebbero essere diverse tra qualche mese con Esposito che potrebbe addirittura restare in prima squadra.

