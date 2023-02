La Gazzetta dello Sport celebra l'ennesimo derby vinto dall'Inter negli ultimi anni sottolineando i meriti della proprietà cinese. "Non è una partita normale, il derby. Però Steven Zhang si è abituato bene - si legge -. Di vittoria in vittoria, in meno di sette anni l’Inter ha staccato il Milan sul piano sportivo. È l’orgoglio più grande del presidente. Vale un altro trofeo, nella sua testa, il quinto che in bacheca ancora non c’è". Immancabile il messaggio social post-derby del presidente nerazzurro: "Ripetiamolo ancora, Milano siamo noi". Supremazia cittadina ritrovata dopo un anno, anche se pure l'anno passato in Coppa Italia si parlò nerazzurro.

"In sei campionati e mezzo l’Inter ha messo insieme 39 punti in più dei rossoneri. Ha alzato più trofei - 4 contro 2 -, ha portato allo stadio sempre più spettatori dei rivali, anno dopo anno, confrontando campionato su campionato - riferisce la rosea -. E ha vinto più scontri diretti. Dal 2016 a oggi, su 19 derby, l’Inter ne ha vinti 10 e persi 4". Nonostante l'austerity, gli investimenti spesso si sono rivelati azzeccati sia in campo che in panchina. E pure sulla scrivania. Adesso l'obiettivo sono i quarti di Champions, entrare nelle prime otto d'Europa. "Nulla di semplice, certo. Ma neppure nulla che sia fuori dalla portata di questa Inter. È un messaggio che Zhang ha sempre voluto trasmettere ai dirigenti, all’allenatore, agli stessi giocatori - si legge -. E serate come quelle di domenica, o come quella di Riad, non fanno che aumentare la sua convinzione, la certezza di non aver sbagliato".