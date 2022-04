"Ciò che è certo è che Inter e Milan continueranno ad andare avanti insieme, nel desiderio comune di realizzare il nuovo stadio che ospiterà le due squadre di Milano e che segnerà il punto di svolta nella storia dei due club - si legge sulla rosea -. Dall’ottobre 2017 in poi i due club sono sempre rimasti compatti e allineati nella loro posizione. Dalla presentazione congiunta al protocollo di intesa del 2018, fino al progetto di fattibilità presentato nel 2019, con l’idea di demolire il Meazza". La scelta di affidarsi a Populous è stata ufficializzata poco prima di Natale e tutto sembrava ormai incanalato verso la costruzione della 'Cattedrale' che sarebbe stata pronta per l'inizio della stagione 2026/27. Ora la nuova frenata, che potrebbe essere anche decisiva.

"Per il sindaco Sala lo stadio resta «un’opportunità anche per Milano e si deve fare, ma il problema sono le legittime opposizioni dei comitati», sottolineando la legittimità delle valutazioni dei club su altre sedi. Un tema che torna di attualità. San Siro non ha più l’esclusiva, Sesto resta una soluzione credibile, in attesa dell’esito sulla analisi di fattibilità", avverte la Gazzetta.