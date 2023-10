Lautaro Martinez e l'Inter non hanno ancora aperto i canali per parlare concretamente del rinnovo di contratto. Un tema che sta a cuore a entrambe le parti e che verrà approfondito entro l'anno, secondo quanto risulta alla Gazzetta dello Sport. Nell'attesa che si entri nel vivo delle trattative, aggiunge la rosea, il Toro sarà stato contento di aver trovato un nuovo 'sponsor' tra i compagni di squadra, quel Benjamin Pavard che in un'intervista concessa a Rai Sport dopo la vittoria di Salerno ha espresso l'auspicio che il suo capitano resti a lungo a Milano.