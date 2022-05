"Marotta dice che siamo vicini? Così non si parla con i giocatori importanti, non si aspetta l’ultimo momento...". Queste le parole di un Perisic stizzito quando gli chiedono del rinnovo di contratto. "Ivan non si è meritato il rinnovo ieri, ma per tutte le corse che ha messo in fila uno dopo l’altra - spiega la Gazzetta dello Sport -. Nelle ultime settimane si è pure specializzato nell’istinto del killer, ha trovato il feeling col gol come i veri centravanti: con il bis della finale di Coppa, è arrivato a 4 centri nelle ultime 4 partite. Il suo contratto muore di morte naturale il 30 giugno, e ormai ci sono forti dubbi sul fatto che ci si accorderà per un altro paio di anni, a 5 milioni circa a stagione. Il croato vorrebbe di più, ma l’assenza di corteggiatori in giro per l’Europa lo sta facendo riflettere se valga continuare a fare il sovrano in nerazzurro. Le parole aperturiste dell’a.d. Marotta prima del match avevano lasciato intendere un finale di accordo".