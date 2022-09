Domani, a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, verrà dato il via al dibattito pubblico sul nuovo San Siro. Il primo di tredici incontri in poco più di un mese, aperti a tutta la città, per presentare e discutere gli aspetti principali dell’intervento di Inter e Milan sul Meazza, per approfondirlo dal punto di vista tecnico, chiudendo con un sopralluogo nell'area dove i due club vogliono costruire il nuovo impianto di proprietà da condividere. "Verranno spiegate le ragioni delle società e quindi la scelta di realizzare un nuovo stadio e non procedere al "restauro" del Meazza. Si parlerà della sostenibilità economica del progetto, della sua sostenibilità sociale e ambientale. Il 18 novembre si tirerà la riga: il coordinatore Andrea Pillon presenterà la relazione conclusiva del dibattito (con i temi emersi e le proposte migliorative arrivate) e si potrà andare avanti", si legge su Gazzetta.it.